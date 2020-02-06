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      Задолженность по выплате субсидий есть в 19 областях: где именно

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      В 19 областях есть задолженность по субсидиям / ukrinform.ua

      Долги по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг есть в 19 областях Украины. Задолженность зафиксирована по состоянию на начало 2020 года. Есть риск, что ее не погасят до конца года.

      О долгах и перспективе их продолжения заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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      В целом в 19 областях по состоянию на 1 января 2020 года по предоставленным льготам и жилищным субсидиям была кредиторская задолженность в сумме 14,6 миллиона гривен,
      – отметил Пацкан.

      Где наибольшая задолженность по выплате льгот и субсидий:

      • на Львовщине – 7,2 миллиона гривен;
      • Днепропетровщине – 4,9 миллиона гривен;
      • Киевщине – 0,6 миллиона гривен;
      • Запорожье – 0,5 миллиона гривен.

      Это свидетельствует о том, что фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Существует угроза, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сам не может оплатить коммунальные услуги из-за больших тарифов.

      Председатель Счетной палаты добавил, что риски непогашения задолженности по льготам и субсидиям обусловлены тем, что в госбюджете на 2020 год не предусмотрели предоставление этой субвенции местным бюджетам.

      Обратите внимание! В 2019 году на выплату льгот и субсидий местным бюджетам предоставили субвенцию в сумме 21,6 миллиарда гривен, или 99,9% плана на год.

      Важно! Монетизация субсидий и льгот в 2020 году: как это работает

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Счотная палата Новости Запорожья Новости Киева Новости Днепра Новости Львова Коммунальные услуги Субсидии
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