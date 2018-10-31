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      Задушили и расчленили: в Турции сообщили подробности убийства журналиста Хашогги

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      Джамаль Хашогги был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
      Джамаль Хашогги был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле / Getty images

      Прокурор Турции озвучил обстоятельства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

      Такое заявление прокурор Турции Ирфан Фидан озвучил в среду, 31 октября.

      Читайте также: Кто такой Джамаль Хашогги: биография журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии

      По данным следствия, саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги задушили, а затем расчленили на территории консульства в Стамбуле.

      Тело Джамаля Хашогги после его удушения уничтожили путем расчленения, что еще раз подтверждает, что это запланированное убийство,
      – заявил прокурор Турции.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала.

      Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Теги: Расследования Саудовская Аравия Новости Турции журналисты Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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