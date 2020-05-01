В Задворье на Львовщине вспышка коронавируса: что известно
В селе Задворье, во Львовской области зафиксировали вспышку коронавируса. Там провели 160 экспресс-тестов на определение COVID-19. Пока их результаты неизвестны. Однако в селе усилили меры безопасности.
Местные власти приняли решение закрыть село на карантин, сообщает пресс-служба Бусской РГА.
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Специалисты дезинфицируют места массового скопления людей, проводят разъяснительную работу с контактными лицами,
– говорится в сообщении.
Местных жителей просят оставаться дома. В Задворье провели 160 экспресс-тестов на овыявление коронавируса. Пока неизвестно, сколько именно людей заболели.
К слову, в районе зафиксировали всего три случая инфицирования COVID-19. Однако домой из-за границы туда недавно вернулись более 500 человек.
Обратите внимание! Задворье расположено в Бусском районе Львовской области. Там проживают 1 858 человек.
На карантин закрыли село Задворье: смотрите карту
Накануне на карантин также закрыли село Давыдов, расположенное под Львовом.
Что известно о закрытии Давыдова
- Медики обнаружили в селе восемь не связанных между собой очагов коронавируса. Поэтому источников инфицирования может быть несколько.
- Всего заболели 20 жителей Давыдова. Они контактировали с почти сотней людей.
- Власти приняли решение закрыть село для въезда и выезда. Туда могут попасть только люди, у которых местная прописка.