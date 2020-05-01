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      В Задворье на Львовщине вспышка коронавируса: что известно

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      Задворья на Львовщине закрыли из-за коронавирус
      На Львовщине из-за коронавируса закрыли уже второе село / tsn.ua

      В селе Задворье, во Львовской области зафиксировали вспышку коронавируса. Там провели 160 экспресс-тестов на определение COVID-19. Пока их результаты неизвестны. Однако в селе усилили меры безопасности.

      Местные власти приняли решение закрыть село на карантин, сообщает пресс-служба Бусской РГА.

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      Специалисты дезинфицируют места массового скопления людей, проводят разъяснительную работу с контактными лицами,
      – говорится в сообщении.

      Местных жителей просят оставаться дома. В Задворье провели 160 экспресс-тестов на овыявление коронавируса. Пока неизвестно, сколько именно людей заболели.

      К слову, в районе зафиксировали всего три случая инфицирования COVID-19. Однако домой из-за границы туда недавно вернулись более 500 человек.

      Обратите внимание! Задворье расположено в Бусском районе Львовской области. Там проживают 1 858 человек.

      На карантин закрыли село Задворье: смотрите карту

      Накануне на карантин также закрыли село Давыдов, расположенное под Львовом.

      Что известно о закрытии Давыдова

      • Медики обнаружили в селе восемь не связанных между собой очагов коронавируса. Поэтому источников инфицирования может быть несколько.
      • Всего заболели 20 жителей Давыдова. Они контактировали с почти сотней людей.
      • Власти приняли решение закрыть село для въезда и выезда. Туда могут попасть только люди, у которых местная прописка.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Львова
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