В Задворье на Львовщине вспышка коронавируса: что известно

В селе Задворье, во Львовской области зафиксировали вспышку коронавируса. Там провели 160 экспресс-тестов на определение COVID-19. Пока их результаты неизвестны. Однако в селе усилили меры безопасности.

Местные власти приняли решение закрыть село на карантин, сообщает пресс-служба Бусской РГА.

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Специалисты дезинфицируют места массового скопления людей, проводят разъяснительную работу с контактными лицами,

– говорится в сообщении.

Местных жителей просят оставаться дома. В Задворье провели 160 экспресс-тестов на овыявление коронавируса. Пока неизвестно, сколько именно людей заболели.

К слову, в районе зафиксировали всего три случая инфицирования COVID-19. Однако домой из-за границы туда недавно вернулись более 500 человек.

Обратите внимание! Задворье расположено в Бусском районе Львовской области. Там проживают 1 858 человек.

На карантин закрыли село Задворье: смотрите карту

Накануне на карантин также закрыли село Давыдов, расположенное под Львовом.

Что известно о закрытии Давыдова