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      Задымление в Днепре и Запорожье: где в городах загрязненный воздух и какая причина

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      Задымленность в Днепре / Днепр вечерний

      После задымления в Киеве, аналогичный природный катаклизм зафиксировали и в других украинских городах. При этом в некоторых из них есть превышение концентрации пыли в воздухе.

      Ситуация с задымлением в Запорожье

      В Запорожье в местный областной лабораторный центр МЗ Украины из-за задымления обратились более 150 человек.

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      "Первые результаты исследований атмосферного воздуха свидетельствуют о превышении в 2,9 раза предельной концентрации содержания сероуглерода в атмосферном воздухе", – заявили в Запорожском областном лабораторном центре.


      Задымление в Запорожье / фото Запорожской ОГА

      При этом концентрация пыли в 3-6 раз превышает рекомендованную ВОЗ безопасную среднесуточную концентрацию.

      В то же время горение лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не влияет на состояние радиоактивности территории Запорожской области, убеждают в лаборатории.

      К слову Откуда взялся дым в Киеве: объяснение Кличко

      В Запорожской ОГА отметили, что в настоящее время на территории области чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к задымленности атмосферного воздуха такого масштаба, не зарегистрировано.

      Дымовая завеса в Днепре

      Проблемы с воздухом обнаружили и в Днепре. В областном гидрометеорологическом центре подтвердили, что уровень загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью превышает норму. Это может быть вызвано сухой погодой и сильным ветром, пишет vgorode.

      В Днепропетровской ОГА тоже отрицали, что задымление связано с пожарами в зоне отчуждения, а вызвано особыми погодными условиями. По возможности, жителям города следует оставаться дома и не открывать окна. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.


      Дым в Днепре / фото "Днепр вечерний"

      Начальник инспекции по благоустройству Руслан Мороз сообщил, что в городе источники загрязнения воздуха отсутствуют. Однако в ГСЧС Днепропетровской области сообщили о возникновении более десятка пожаров на территории области, что могло вызвать задымление воздуха.

      Что об этом говорят метеорологи

      В Украинском гидрометцентре наоборот считают, что задымление в городах в центральной Украине может быть связано с пожаром в Чернобыльской зоне и задымлением в Киеве.

      "То загрязнение, которое было на территории Киева, оно переносится ветром дальше. Направление ветра – с северо-запада на юго-восток. Таким образом этот воздух перемещается на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. Оно совсем безопасное", – рассказывает директор Украинского гидрометеоцентра Николай Кульбида.


      Что делать через загрязненный воздух / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Погода Новости Запорожья Новости Днепра
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