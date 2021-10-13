От болезни за все время пандемии умерли уже 4 232 человека. Что до количества заболевших, то ситуация в области также неутешительна.
Актуально Заболел коронавирусом глава Харьковской ОГА: каково его состояние
Подробнее о ситуации в области
- За минувшие сутки там заболели 1 526 человек.
- В целом коронавирусом инфицированы были уже 181 012 жителей Харьковщины.
- За минувшие суток выздоровели 527 человек.
- А с начала распространения COVID-19 успешно вылечили 154 595 пациентов.
- Больных в регионе примерно 22 тысячи человек.
Ситуация неутешительная по всей стране
В течение суток 12 октября в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Из всех новых пациентов, 1588 – дети. А вот медработников среди новых больных 288.
В больницы в этот день госпитализировали 4901 человека с выраженными симптомами COVID-19. А от осложнений болезни за сутки умер 471 пациент. Также 12 октября кже есть первый регион который перевели в красную зону – Херсонщина.
Напряженное положение моргов
В сети получило огласку видео, которое сняли в подвале Богодуховской больницы, на Харьковщине. На кадрах были тела людей, умерших от коронавируса, которые оказались не в морге.
Впоследствии это прокомментировали в Харьковской ОГА и сказали, что тела там просто ждали вывоза. Также чиновники добавили, что в патологоанатомическое службе сейчас очень напряженная ситуация.