Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром

Сказать, что в Союзе не было иностранных товаров - это сказать неправду. Были! Но или для "самых верхов", или у тех, кто успевал в столичных магазинах вырвать подобный выброшенный товар. Но это истории из области фантастики. Поэтому-то любые темы, касающиеся экспорта-импорта тех пор обрастали странными историями.

Поставки оружия и нагрузка на бюджет

Мы за мир – убеждали весь мир советские генсеки и тихонько приторговывал ракетами в выгодных направлениях.

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"Поставляла оружие в страны третьего мира. Как братская помощь. Или они нам отдавали какой-то своей сырьевой продукцией. Например, Эфиопия поставляла нам финики", – рассказал экономист Борис Кушнир.

О заработке с таких торгов речи не было. Потому, фактически, это была поддержка правительств, которые были враждебно настроены против США или сил, поддерживаемых американцами. Поставка оружия легко разрезала железный занавес, но прибыльным не была. Деньги получали по экспорту других товаров.

Сказать, что мы зарабатывали на этом, – я бы не сказал. Это было еще одна нагрузка на бюджет,

– отметил главред журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко.



Оружие поставляли как братскую помощь

Сырьевой экспорт и заложники колебания цен

Да-да, Советский Союз торговал с миром.

"Более 50% были энергоресурсы. Нефть, газ. 10% – руды, металлы. Это был сырьевой экспорт преимущественно", – отметил Александр Крамаренко.

А вот доставалось ли что-то от этой торговли рядовому "гомосоветикусу" – большой вопрос. Потому и в казну поступления от экспорта – сплошной мизер.

Сырьевая продукция – низкая добавленная стоимость. А это и низкие зарплаты, пенсии. Вы становитесь заложником колебания цен. Потому что цены на сырье часто меняются,

– пояснил Борис Кушнир.



Поступления от экспорта были мизерными

Экспорт и жесткая конкуренция

Регулируемая государством плановая экономика и не могла выдавать конкурентоспособную на внешних рынках продукцию. А то, что продавалось, проходило через семь кругов советской бюрократии.

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Более половины советского экспорта приходилось на страны соцлагеря. Более технологические вещи покупали во всем мире. Некоторые заводы даже имели отдельные линии товаров на экспорт. Конечно, там больше контроля и высокое качество. К примеру экспортные Жигули, которые назывались Лада – мечта каждого автолюбителя.

Был такой фотоаппарат, его очень любят – "Смена 8". Так у меня была экспортная версия, которая была значительно комфортнее, хотя оптика та ж... Требования на внешнем рынке более жесткие. Есть конкуренция. Пытались сделать лучше, делали выходной контроль. Для собственного рынка и так возьмут. Был дефицит. А на экспорте жесткая конкуренция,

– рассказал Александр Крамаренко.



Фотоаппарат "Смена 8"

Хотя внутри союзных границ людям рассказывали совсем другую сказку: что сто лет нам не нужны торговые партнеры, ведь экономика Союза самая мощная в мире. Ну а советский рубль не способен потопить никакой доллар. Удивительно тогда только, почему американских денег так панически боялись.

Смертная казнь за хранение американской валюты! В это уже трудно поверить, но такова правда жизни 50-летней давности. Больше об этом – смотрите в видео программы "Вспомнить Все".