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Загадочная смерть экс-депутата в Киеве: появилось видео с камер наблюдения на вокзале

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Загадочная смерть экс-депутата в Запорожье
Загадочная смерть экс-депутата в Запорожье / Скриншот из видео

Смерть бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева полиция расследует как несчастный случай.

19 марта стало известно, что в Запорожье во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева. Мужчина три дня пролежал в больнице и, не приходя в сознание, умер.

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Однако в пресс-службе Нацполиции Запорожской области, получив видео с камер видеонаблюдения, отметили, что 12 марта с 15:00 Константин Гурулев находился на железнодорожном вокзале Запорожья.

Смерть екс-депутата Костянтина Гурульова у Запоріжжі
Смерть экс-депутата Константина Гурулева в Запорожье

Версия об умышленном убийстве с целью ограбления гражданина не нашла своего подтверждения,
– добавили правоохранители.

Кроме того, 35-летний мужчина из поля зрения камер не исчезал. Двигался и вел себя Константин, словно был навеселе. Около полуночи ему на вокзале вызвали "скорую". Без видимых телесных повреждений его забрали в больницу. Впоследствии врачи диагностировали у экс-депутата травму головы.

"Была проведена операция, но, не приходя в сознание, мужчина скончался. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", – говорится в сообщении.

Смерть екс-депутата Костянтина Гурульова у Запоріжжі

Экс-депутату Константину Гурулеву в Запорожье вызвали "скорую"

По информации LB.ua, Константин Гурулев пытался на вокзале купить билет, но заснул, стоя возле кассы. Кассир была вынуждена вызвать охрану.

Мы подошли к нему. Он или спал, или стоял. Визуально был в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку пассажиры возмущались, мы ему предложили отойти и не мешать. Он согласился. После чего мы взяли его аккуратно под руки и предложили пройти в зал ожидания,
– рассказал сотрудник ВОХР Приднепровской железной дороги.

По словам сотрудника вокзала, ни синяков, ни телесных повреждений на мужчине не было. Открыто уголовное производство по статье "Несчастный случай".

Смерть экс-депутата Константина Гурулева в Запорожье – видео с камер слежения

Теги: Новости Украины Полиция Новости Херсона железная дорога Жертвы Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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