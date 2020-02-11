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      Загадочная смерть курьера Glovo в Киеве: появились подробности

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      Погибший в Киеве курьер Glovo Григорий Клименко вместе с отцом / Соцсети

      Курьер Glovo, который при загадочных обстоятельствах умер возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве, – Григорий Клименко. Курьером он только подрабатывал, чтобы, вероятно, оплатить квартиру. Перед тем, как мужчина умер, его ограбили.

      В конце января в Киеве возле торгового центра "Гулливер" при загадочных обстоятельствах умер мужчина с рюкзаком курьерской службы Glovo. Его обнаружили в заброшенном здании, и он еще был жив. Однако медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть мужчины. Согласно результатам экспертизы, он умер из-за охлаждения.

      Подробнее! В Киеве мужчина с рюкзаком Glovo умер при загадочных обстоятельствах

      Отец погибшего Тарас Клименко в фейсбуке сообщил, что его сына убили, чтобы ограбить. Забрали у него смартфон марки Huawei и 1300 гривен, которые находились в кассе.

      Известно, что погибшего зовут Григорий. Он был филологом по образованию, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. По словам отца, увлекался Аристотелем. В общем был очень красивым и возвышенным мальчиком.

      В последнее время жил отдельно, снимал квартиру, подрабатывал курьером. Отец делится, что его сын был очень светлым и добрым парнем, это активно подтверждают и в комментариях.

      Он – очень хороший мальчик, слишком хороший для нашего мира,
      – добавил Тарас Клименко.

      Обратите внимание! Одна видела смерть другой: новые детали жестокого убийства девушек в новогоднюю ночь в Киеве

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      10 февраля
      20040
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Жертвы Убийство Новости Киева Криминальные новости
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