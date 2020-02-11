Загадочная смерть курьера Glovo в Киеве: появились подробности

Курьер Glovo, который при загадочных обстоятельствах умер возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве, – Григорий Клименко. Курьером он только подрабатывал, чтобы, вероятно, оплатить квартиру. Перед тем, как мужчина умер, его ограбили.

В конце января в Киеве возле торгового центра "Гулливер" при загадочных обстоятельствах умер мужчина с рюкзаком курьерской службы Glovo. Его обнаружили в заброшенном здании, и он еще был жив. Однако медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть мужчины. Согласно результатам экспертизы, он умер из-за охлаждения.

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Отец погибшего Тарас Клименко в фейсбуке сообщил, что его сына убили, чтобы ограбить. Забрали у него смартфон марки Huawei и 1300 гривен, которые находились в кассе.

Известно, что погибшего зовут Григорий. Он был филологом по образованию, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. По словам отца, увлекался Аристотелем. В общем был очень красивым и возвышенным мальчиком.

В последнее время жил отдельно, снимал квартиру, подрабатывал курьером. Отец делится, что его сын был очень светлым и добрым парнем, это активно подтверждают и в комментариях.

Он – очень хороший мальчик, слишком хороший для нашего мира,

– добавил Тарас Клименко.

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