Загадочная смерть Сергея Старицкого: в Киеве прощаются с экс-руководителем "Интера" – фото

В Киеве проходит церемония прощания с бывшим руководителем телеканала "Интер" Сергеем Старицким. Бизнесмена нашли застреленным в доме экс-министра Леонида Кожары поздним вечером 21 февраля.

Как сообщает ТСН, попрощаться со Старицким пришли несколько сотен человек. Похоронить Старицкого должны на Берковецком кладбище в Киеве.

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Церемония прощания с экс-руководителем "Интера" Старицким в Киеве​

Пока неизвестно, застрелился ли Старицкий сам или все же это было убийство. Результаты экспертизы должны быть готовы через несколько недель.

Кроме того, продолжается расследование инцидента и со стороны правоохранителей. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, следователи изучают все версии, в частности, будут выяснять, остались ли следы пороха на лице после выстрела. Если их не будет, могут быть основания считать, что Старицкого убили.

Геращенко добавил, что Кожара имел право на оружие, которое обнаружили на месте смерти Старицкого. Правда, его следовало хранить в сейфе. Также заместитель главы МВД подтвердил, что в крови владельца дома были выявлены значительные показатели содержания алкоголя.

Что известно о смерти Сергея Старицкого

Инцидент произошел в селе Чайки под Киевом поздним вечером 21 февраля. Сначала правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство" с дополнительной пометкой "Самоубийство". Однако впоследствии полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство без всякой дополнительной квалификации.

Следствие установило, что в доме находились три человека: супруги и их гость – Кожара с женой и Старицкий. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость "выстрелил себе в голову из пистолета хозяина". Где был в это время Кожара, информации нет.

Владимир Костерин, друг Сергея Старицкого, со своей стороны утверждает, что это никак не могло быть самоубийство, поскольку вроде бы стреляли с 3 – 5 метров.

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