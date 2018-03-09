Загадочно скончался еще один футболист

Футболист французского "Тура" Томас Родригес умер в ночь с 8 на 9 марта. Причина смерти спортсмена пока не известна.

Как сообщает Тoursfc.fr, ему было всего 18 лет.

Смерть к футболисту "Тура" Томасу Родригесу пришла во сне. В связи с этим, Французская лига отменила поединок "Тура" против "Валансьена", который должен был состояться 9 марта в рамках 29-го тура второго дивизиона Франции.

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Отменены также встречи младших возрастных групп клуба, за которые выступал Томас Родригес. Кроме того, все матчи Лиги-1 и Лиги-2 начнутся с минуты молчания в память о футболисте.

Что стало причиной внезапной смерти, пока не сообщается.



Умер футболист французского "Тура" Томас Родригес

Напомним, 4 марта скоропостижно скончался игрок "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори. Произошло это в одном из отелей в Удине, где его команда должна была провести выездную игру чемпионата.



В связи с трагедией все поединки Лиги Чемпионов и Лиги Европы начались с минуты молчания.