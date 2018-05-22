Загадочное отравление школьников в Николаеве: из больницы выписывают всех детей

В Николаеве, где после распыления неизвестного вещества в школе, по состоянию на утро вторника 22 мая в больнице находились 29 детей, всех детей планируют выписать в этот же день. Двух девушек перевели из реанимации в общее отделение.

Об этом сообщает "Громадское".

В Николаевской городской детской больнице №2 рассказали, что реанимационных мероприятий двум школьницам не предоставляли. Состояние девушек было более выраженным, чем в других, поэтому врачи выбрали для них индивидуальное наблюдение.

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Дети уже ждут, когда их заберут родители. Они поступили к нам с кашлем, першением в горле, слезотечением, тошнотой. Сейчас анализы крови и мочи всех детей в пределах возрастной нормы, никаких вредных веществ в организме не обнаружено,

– рассказала заместитель главного врача Николаевской городской детской больницы №2 Наталья Кравцова.

Добавим, что с 22 мая обучение в школе возобновили.

Замеры воздуха от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не выявили вредных веществ. Пока нет информации, что именно это было за вещество, которым отравились дети.

Напомним, 21 мая из школы №6 в Николаеве эвакуировали 400 детей из-за резкого запаха неизвестного вещества, которое распылили неустановленные лица. 36 школьников были госпитализированы в больницу. Двое из них попали в реанимационное отделение для наблюдения.



По факту распыления неизвестного аэрозоля в школе Николаева полиция открыла дело по статье "хулиганство".