Ряд резонансных смертей в России: как элиту страны-агрессора запугивают в период войны

Период с начала 2022 года до середины 2025 года обозначен рядом резонансных смертей в России. Речь идет о высокопоставленных чиновниках, бизнесменах и топ-менеджерах крупных компаний.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm. Волонтеры проанализировали десятки случаев гибели при странных обстоятельствах.

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Загадочные смерти на России

Анализ основывается на сообщениях из открытых источников и включает 34 случая смертей, произошедших с 30 января 2022 года по 7 июля 2025 года.

Подавляющее большинство погибших занимали ключевые должности в стратегически важных для России отраслях: нефтегазовой, финансовой, оборонной промышленности, а также в сфере транспорта и государственного управления.

В InformNapalm указали на тенденцию – как по типу совершения самоубийства, так и попытками третьих лиц или спецслужб России скрыть коррупционные или иные секреты, устранив ключевых игроков, подстроив убийства под суицид.

Загадочные смерти топ-менеджеров России / Инфографика InformNapalm

Пик смертей (19 случаев) пришелся на 2022 год, что совпадает с началом полномасштабного вторжения России в Украину и значительным усилением международных санкций.

Интересно, что большая часть умерших так или иначе связана с нефтегазовой промышленностью и финансовым сектором – невыясненные обстоятельства смертей касаются ключевых для функционирования российской экономики и политической системы сфер.

Анализ обстоятельств выявляет несколько повторяющихся "сценариев":

"суициды" и "семейные трагедии" – самая распространенная категория;

падение с высоты – второй по частоте сценарий;

"несчастные случаи" и "внезапные" смерти;

смерти от насилия;

смерть в СИЗО;

"найден мертвым".

Наиболее вероятная версия причин смертей, рассматривая через призму насильственной смерти, – устранение свидетелей. Многие из умерших занимали должности, дававшие доступ к конфиденциальной информации о коррупционных схемах, финансовых махинациях с отмыванием денег или другие секреты, связанные с высшим руководством или крупными проектами.

Общая тенденция указывает на целенаправленные и централизованные действия, направленные на контроль и запугивание элит в нестабильный для России период,

– заключают в InformNapalm.

К слову, на ряд загадочных смертей обратили внимание и в российских оппозиционных СМИ – они насчитали минимум 20 инцидентов с начала полномасштабного вторжения. Там также обратили внимание на истории Марины Янкиной, Павла Антова, Алексея Огарева, Ивана Печорина и тому подобное.