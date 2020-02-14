14:45
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Загадочные метки на подъездах Днепра: правоохранители выяснили причину

      0 Читати новину українською
      Цифры на подъездах: шутка ли дело рук воров / nashemisto.dp.ua

      Жители Соборного района Днепра обнаружили на дверях подъездов странные метки. Больше всего их заметили на жилом массиве "Победа".

      Неизвестные рисовали мелом цифры на входе в подъезд, сообщает "Наш город".

      Читайте также: В Харькове мужчина выбросил кота на мороз, хозяева облили обидчика зеленкой

      В социальных сетях люди предположили, что эти отметки или шутка, или код для квартирных воров.

      Патрульные полицейские выяснили, что метки не имеют никакого отношения ни к розыгрышам, ни к воровству – цифры на подъездах рисовали продавцы картофеля.

      цифри
      Метки на подъездах в Днепре побеспокоили жителей / Фото: Твой город

      Продавцы ставят метки там, где уже были, чтобы не ходить дважды и не беспокоить жителей. При осмотре автомобиля ничего запрещенного у них не обнаружили.

      загадкові цифри
      Метки на подъездах / Фото: Твой город

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      114690
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Свободу Константину Котову!
      Олег Сенцов 14
      сегодня , 12:00 Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков
      Наталія Кадя 190
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1581
      сегодня , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 24
      сегодня , 09:20 Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предотвратить глобальный конфликт
      Анатолій Максимов 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук