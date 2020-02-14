Загадочные метки на подъездах Днепра: правоохранители выяснили причину

Жители Соборного района Днепра обнаружили на дверях подъездов странные метки. Больше всего их заметили на жилом массиве "Победа".

Неизвестные рисовали мелом цифры на входе в подъезд, сообщает "Наш город".

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В социальных сетях люди предположили, что эти отметки или шутка, или код для квартирных воров.

Патрульные полицейские выяснили, что метки не имеют никакого отношения ни к розыгрышам, ни к воровству – цифры на подъездах рисовали продавцы картофеля.



Метки на подъездах в Днепре побеспокоили жителей / Фото: Твой город

Продавцы ставят метки там, где уже были, чтобы не ходить дважды и не беспокоить жителей. При осмотре автомобиля ничего запрещенного у них не обнаружили.



Метки на подъездах / Фото: Твой город