11:50
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Загадочные смерти в Запорожье: тела аж трех человек обнаружили вблизи железной колеи

      92 Читати новину українською
      В Запорожье возле железнодорожного пути обнаружили тела трех человек
      В Запорожье возле железнодорожного пути обнаружили тела трех человек / 24 канал

      В Запорожской области в районе села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружили тела трех человек.

      В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предполагают, что всех могла смертельно травмировать электричка.

      Обратите внимание! В Николаеве загорелся локомотив "Интерсити": фото

      Обстоятельства гибели людей сейчас устанавливают специалисты.

      Сам инцидент произошел в пятницу, 27 сентября.

      Похожий инцидент в конце июля случился на Хмельнитчине, правда здесь у колеи обнаружили тело 11-летнего мальчика, который возвращался в Киев с отдыха. При каких условиях и почему погиб ребенок, пока неизвестно.

      blog_ava
      Почему Данилюк подал в отставку и что будет дальше: основные версии
      сегодня
      727
      Теги: Новости Украины ГСЧС Железная дорога Жертвы Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      сегодня , 08:41 Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      Блог Соцмережі 2712
      Зеленое проклятье Трампа
      сегодня , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 284
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      131
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      27 сентября , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1359
      Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      27 сентября , 21:02 Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      Світлана Попова 493
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук