Загадочные смерти в Запорожье: тела аж трех человек обнаружили вблизи железной колеи

В Запорожской области в районе села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружили тела трех человек.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предполагают, что всех могла смертельно травмировать электричка.

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Обстоятельства гибели людей сейчас устанавливают специалисты.

Сам инцидент произошел в пятницу, 27 сентября.

Похожий инцидент в конце июля случился на Хмельнитчине, правда здесь у колеи обнаружили тело 11-летнего мальчика, который возвращался в Киев с отдыха. При каких условиях и почему погиб ребенок, пока неизвестно.