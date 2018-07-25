Загадочный смартфон от Xiaomi под брендом POCOPHONE: появилась цена устройства

Уже около месяца не утихают слухи и догадки относительно нового смартфона от Xiaomi под брендом POCOPHONE. Как сообщил инсайдер Роланд Куандт, новый смартфон будет называться Pocophone F1.

Об этом сообщает gizmochina.

Кроме того, уже появилась и цена устройства. В Восточной Европе смартфон поступит в продажу в версиях с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти по цене 420 евро (13 тысяч гривен), и 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенного хранилища по цене 460 евро (14 200 гривен).

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Pocophone F1 также засветился на видео, раскрывающем его кодовое имя "Beryllium". Там также была информация о чипе SD845 с тактовой частотой 2.8 ГГц. Также известно, что устройство будет работать под управлением Android 8.1 Oreo.

Pocophone F1 от Xiaomi: видео

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