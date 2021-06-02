Загиблу в ДТП 1 червня чиновницю звати Надія Висоцька. Вона була жителькою села Борів.

Ця аварія Авто зім'яло, як гармошку: у жахливій ДТП під Чугуєвом загинули троє людей

Більше про загиблих

Жінка очолювала Борівський районний відділ держпродспоживслужби. Також там загинув інший житель цього села – Євгеній Чудний.

Про нього відомо лише те, що він був батьком однієї з працівниць місцевої сільради. Борівська селищна рада 2 червня висловила свої співчуття сім’ям загиблих.

Що кажуть правоохоронці

Поліція Харківщини повідомила, що цю аварію почали розслідувати. Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Водія Toyota після ДТП відвезли в лікарню, а згодом затримали. Якщо в суді доведуть, що він винен, чоловікові загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Про яку аварію мовиться

Трагедія трапилася о 15:30 на автодорозі Чугуїв – Мілове

Неподалік від селища Чкалівське Чугуївського району зіткнулися 2 автомобілі

Це були Daewoo Lanos та Toyota Hilux.

Зіткнення було таким сильним, що на місце ДТП викликали рятувальників

Вони за допомогою спецінструменту вирізали тіла загиблих з розбитої автівки.

Зверніть увагу! На трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська 31 травня зіштовхнулись Audi A6 та Renault Kangoo. Внаслідок аварії один з водіїв загинув. Згодом виявилось, що винуватець ДТП був п'яний.