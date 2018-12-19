Загорелась школа в Киеве, детей пришлось эвакуировать: видео инцидента
В Киеве горела школа, 303 лицей, на улице Драгоманова в Дарницком районе. Вследствие возгорания детей экстренно эвакуировали.
Огонь вспыхнул в комнате школьного слесаря.
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Однако возгорание удалось быстро потушить самостоятельно, еще до прибытия спасателей. Никто не пострадал.
Загорелся мусор в подсобном помещении слесаря лицея. И еще до прибытия спасательных подразделений работники самостоятельно потушили этот пожар. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались,
– отметила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага журналистам 24 канала.
Источник: 24 Канал
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