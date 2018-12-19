13:37
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Загорелась школа в Киеве, детей пришлось эвакуировать: видео инцидента

      78 Читати новину українською
      В Киеве загорелась школа
      В Киеве загорелась школа / Screenshot

      В Киеве горела школа, 303 лицей, на улице Драгоманова в Дарницком районе. Вследствие возгорания детей экстренно эвакуировали.

      Огонь вспыхнул в комнате школьного слесаря.

      Читайте также: Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и столкнулась с деревом: много пострадавших

      Однако возгорание удалось быстро потушить самостоятельно, еще до прибытия спасателей. Никто не пострадал.

      Загорелся мусор в подсобном помещении слесаря лицея. И еще до прибытия спасательных подразделений работники самостоятельно потушили этот пожар. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались,
      – отметила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага журналистам 24 канала.


       

       

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Пожар ГСЧС Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сегодня , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 514
      Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      сегодня , 10:00 Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      Олена Булан 327
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      сегодня , 08:40 Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      Артем Овдієнко 479
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 декабря , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 3867
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук