Это произошло на улице Даниила Галицкого. В ГСЧС относительно инцидента обратились примерно в половине 5 часов утра.

Тоже о торговой точке Перекидывала товар и угрожала: агрессивная одесситка разбила овощную лавку

Пожар в торговых павильонах овощей в Днепре / Фото ГСЧС

Пламя быстро распространялось

Сначала загорелось одно помещение, однако пламя быстро перекинулось на 2 соседних. Павильон, где продавали овощи, сгорел до тла. А соседние начали тушить вовремя, поэтому у них только повреждена крыша.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Для того чтобы его потушить спасателям понадобилась чуть меньше часа. К этому привлекли 13 работников ГСЧС.

Пожарные тушат торговые павильоны в Днепре: смотрите видео ГСЧС

Похожий случай ранее

На улице Ицхака Рабина в Одессе посреди ночи 16 августа произошел пожар в крупном торговом павильоне "Конфискат". Огонь уничтожил более 400 метров квадратных магазинов. Это примерно половина всей площади магазинов.

Там продавали одежду и обувь, которые во время пожара также сгорели. Пожарным пришлось тушить этот пожар несколько часов.