О пожаре на улице Говорова сообщили спасателям примерно в 01:20. Однако все потушили еще до их приезда.

Громкое происшествие Пожар в общежитии университета Умани: возросло количество пострадавших

Могли быть трагические последствия

Пожар заметили студенты, которые живут в соседней комнате. Там, где случился инцидент, в момент возгорания никого не было. Пламя удалось потушить несколькими огнетушителями.

По приезду пожарные установили, что горел только матрас и постельное белье, которое было на нем. Поэтому общая площадь пожара была небольшая – 1 метр квадратный. Спасатели отметили, что все могло закончиться значительно хуже, если бы студенты не умели пользоваться огнетушителями.



Помещение общежития, где был пожар / Фото ГСЧС

Другой инцидент в городе

4 октября сообщили, что в Одесской морской академии произошел пожар. Туда сразу направили несколько автомобилей спасателей.

Впоследствии стало известно, что горело лишь подсобное помещение. Вероятно причиной инцидента считают короткое замыкание.

Расположение Одесского общежития, которое горело / Карта google