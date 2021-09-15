Загорелся автомобиль на стоянке в Харькове: мог принадлежать топ-полицейскому
Источник:ГСЧС Харьковщины
В Славянском районе Харькова ночью 15 сентября загорелся автомобиль на парковке. Огонь также повредил 5 соседних автомобилей. В сети сообщили, что Toyota Rav4, который загорелся первым, принадлежит полицейскому с высоким званием.
Об этом возгорании сообщили пожарным в 3:28. Это произошло на проспекте Гагарина, 170.
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Тушили около часа
Когда спасатели прибыли, огонь уже перекинулся на 5 автомобилей, которые стояли рядом. У них были разные уровни повреждения.
Какие автомобили также горели:
- Другой Toyota Rav 4.
- Toyota Camry.
- Toyota Rav 4.
- Daewoo Lanos.
- Hyundai IX.
Горящие машины сразу покрыли слоем пены. Это помогло локализовать, а затем и потушить пожар. В целом это длилось около часа. Какова причина возгорания – пока неизвестно.
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Авто, вероятно, принадлежит правоохранителю
В телеграмме ХС написали, что владельцем автомобиля Toyota Rav4 является начальник отделения полиции. Пользователи сети предполагают, что пожар мог быть связан с его профессиональной деятельностью.
Журналисты 24 канала пытались получить подтверждение или опровержение этой информации в полиции Харьковщины. Однако там пока не комментируют этот инцидент.
Пожар на парковке в Харькове / Фото ГСЧС и телеграма ХС