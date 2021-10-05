Загорелся буксир в порту Одесской области: находился на ремонте
Источник:ГСЧС
В Измаиле Одесской области загорелось буксировочное судно. Туда сразу направили 18 спасателей, которые начали тушить пламя.
В ГСЧС об инциденте сообщили примерно в 16:20. Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания.
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Загорелась каюта корабля
Когда спасатели прибыли, они установили, что загорелась одна из кают корабля. В 17:38 сообщили, что локализовали огонь на площади 60 квадратных метров.
Однако в течение часа после этого еще не было информации, что пожар потушили полностью. Этот буксир пришвартован на территории судоремонтного завода, поэтому, вероятно он приплыл туда на ремонт.
Другое событие в области
3 октября произошел пожар в Одесской национальной морской академии "Экипаж". Там замкнула проводка в одном из рабочих помещений. У этого инцидента был повышенный номер вызова.
Туда сразу направили несколько авто спасателей, которые немедленно начали тушение. Люди в результате этого пожара не пострадали.