Загорелся отель в Аркадии в Одессе: шел густой черный дым – видео

На пляже Аркадия в Одессе загорелся отель Portofino. Густой черный дым был виден за много километров от места.

Об этом сообщили 12 июля. Пожар возник примерно в 13 часов.

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Что известно о пожаре

Есть ли пострадавшие в результате происшествия – пока неизвестно. Туда сразу поехали спасатели, которые быстро погасили огонь.

На видео видно, что черный дым шел густой струей вверх. Впоследствии после тушения цвет дыма изменился на белый. Он шел из окна отеля примерно на 2 этаже.

Место происшествия после тушения пожара: видео телеграмму "7 канала"