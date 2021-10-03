Сообщение о пожаре поступило около 6:00 утра 3 октября. На вызов отправились сразу 8 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах и еще 2 отделения спецтехники.

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На месте работали 10 пожарных машин

Когда спасатели добрались до складов, то увидели, что пламенем охвачены уже около 500 квадратных метров. Более того, загорелись и машины, которые припарковали рядом.

Около 8:00 утра пожар удалось локализовать, тогда спасатели начали работать над тем, чтобы потушить его полностью. На месте с огнем боролись 45 сотрудников ГСЧС и 10 пожарных машин.

Причины пожара устанавливают

Причины пожара пока устанавливают. Как информирует "Суспільне" со ссылкой на представителя управления ГСЧС Харьковщины Евгения Василенко, в цехах горел хлам, древесина и станки.

Обратите внимание! Пострадавших в результате пожара нет.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС:

Недавно на Харьковщине горела школа

В Чугуеве на Харьковщине вечером 19 сентября загорелась школа. Всего пожар длился около 10 часов. Спасатели сообщили, что вероятнее всего причиной возгорания стало короткое замыкание. Пылали деревянные конструкции крыши, а также перекрытия спортивного зала.