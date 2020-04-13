Загорелся хутор "Обирок" на Черниговщине, который основал Леонид Кантер: видео

В Черниговской области произошел масштабный пожар в художественном поселении хутор "Обирок". По словам очевидцев, произошло возгорание из-за сжигания травы.

Усиливается распространение огня из-за стремительного, сильного ветра. Видео страшного пожара обнародовал в своем фейсбуке Владимир Муляр.

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На место приехали 4 пожарных машины. Два дома хутора не удалось спасти: огонь полностью их разрушил.

Смотрите видео пожара в хуторе "Обирок"



Один из домов полностью выгорел / Фото из фейсбука Владимира Муляра

Основал хутор "Обирок" Леонид Кантер – украинский продюсер, кинорежиссер, тележурналист, путешественник и писатель. Автор культовых документальных лент о войне на востоке Украины – "Добровольцы Божьей четы" и "Миф".



На место приехали четыре пожарные машины / Фото из фейсбука Владимира Муляра

Что известно о хуторе "Обирок"?Хутор "Обирок" основан в декабре 2007 года на месте заброшенного села на Черниговщине. Обирок состоит из трех маленьких хуторов Кациры, Прохоры и Короли, расположенных в 500 метров друг от друга. Деятельность Обирка направлена на художественные мероприятия и привлечение как можно больше людей к творческой жизни на природе.



В 2018 году соучредитель арт-хутора "Обирок" Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством. Его бывшая жена Диана заявила о продолжении деятельности арт-поселения.

Где расположен хутор "Обирок"