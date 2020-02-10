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      Загороднюк назвал риски от разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе

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      Загороднюк: Украина против разведения войск по всей линии разграничения / mil.gov.ua

      Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе. По его словам, это только осложнит выполнение минских договоренностей.

      Этот вопрос очень серьезно изучен и в Министерстве обороны, и в Генштабе, и на заседаниях СНБО и других силовых структур, рассказал Загороднюк в интервью изданию "Радио Свобода".

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      Главным аргументом было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Там говорится, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться,
      – подчеркнул министр обороны.

      Впрочем, он отметил, что когда старые договоренности заменяются новыми, то последние должны иметь приоритетный вес и говорить о разведении.

      "Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать минские соглашения в этой части. Более того, одно лишь разведение не изменит ситуации безопасности в целом", – отметил Андрей Загороднюк.

      По его словам, дополнительные 2 километра не изменят ситуации, если боевики настроены обострять конфликт. Мол, это не является препятствием для снайперов или диверсионно-разведывательных групп.

      розведення військ на Донбасі
      Где уже произошло разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Разведение войск Война на Донбассе Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
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