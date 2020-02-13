Загороднюк провел переговоры в штаб-квартире НАТО: о чем договорились

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО министр обороны Украины Андрей Загороднюк 12 февраля встречался с коллегами из стран, которые являются членами альянса. Говорили о военно-техническом сотрудничестве, противостоянии гибридным угрозам, кибербезопасности и обмене данными разведки.

О результатах "насыщенного дня в штаб-квартире НАТО" рассказал министр Загороднюк в своем телеграмм-канале.

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С кем вел переговоры Загороднюк

В частности, украинский глава Минобороны встречался в Брюсселе с руководителями соответствующих ведомств:

Великобритании – госсекретарем по вопросам обороны Беном Уоллесом,

Польши – министром обороны Мариушем Блищаком,

Турции – министром обороны Хулуси Акаром,

Литвы – министром обороны Раймундасом Кароблисом,

Латвии – министром обороны Артисом Пабрисом.

По словам министра, говорили о "вопросах военно-технического сотрудничества, противостояния гибридным угрозам и кибербезопасности, обмена разведывательной информацией". А также о безопасности в Азово-Черноморском регионе.

О чем договорились

" Британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков", – рассказал Загороднюк.

" Турецкие коллеги помогут нам усовершенствовать противовоздушную оборону в рамках программы НАТО Air Situational Data Exchange", – сказал глава Минобороны Украины. Также запланированы совместные учения ВМС.

" Польша выразила поддержку в получении Украиной Партнерства расширенных возможностей НАТО – Enhanced Opportunity Partnership", – отметил Загороднюк.

Литовцам украинцы "презентовали планы по реформе военного образования и сержантского состава". Литва также поддержала стремление Украины к расширенному партнерству с НАТО.

С Латвией обсудили перспективы сотрудничества между военными ведомствами обеих стран.

Загороднюк опубликовал несколько фото с двусторонних встреч:

Министр также рассказал о встрече в формате QUINT, "куда входят наши самые активные партнеры от НАТО – США, Великобритания, Канада, Польша и Литва".

Мы предложили коллегам конкретные инициативы, которые сделают наши совместные действия более практичными и скоординированными. Украинская сторона подтвердила готовность стать участником Партнерства расширенных возможностей НАТО,

– подытожил Загороднюк.