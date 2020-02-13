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      Загороднюк провел переговоры в штаб-квартире НАТО: о чем договорились

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      Загороднюк в Брюсселе / Телеграмм канал министра Загороднюка

      В Брюсселе в штаб-квартире НАТО министр обороны Украины Андрей Загороднюк 12 февраля встречался с коллегами из стран, которые являются членами альянса. Говорили о военно-техническом сотрудничестве, противостоянии гибридным угрозам, кибербезопасности и обмене данными разведки.

      О результатах "насыщенного дня в штаб-квартире НАТО" рассказал министр Загороднюк в своем телеграмм-канале. 

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      С кем вел переговоры Загороднюк

      В частности, украинский глава Минобороны встречался в Брюсселе с руководителями соответствующих ведомств:

      • Великобритании – госсекретарем по вопросам обороны Беном Уоллесом,
      • Польши – министром обороны Мариушем Блищаком, 
      • Турции – министром обороны Хулуси Акаром, 
      • Литвы – министром обороны Раймундасом Кароблисом, 
      • Латвии – министром обороны Артисом Пабрисом. 

      По словам министра, говорили о "вопросах военно-технического сотрудничества, противостояния гибридным угрозам и кибербезопасности, обмена разведывательной информацией". А также о безопасности в Азово-Черноморском регионе.

      О чем договорились

      • "Британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков", – рассказал Загороднюк. 
      • "Турецкие коллеги помогут нам усовершенствовать противовоздушную оборону в рамках программы НАТО Air Situational Data Exchange", – сказал глава Минобороны Украины. Также запланированы совместные учения ВМС.
      • "Польша выразила поддержку в получении Украиной Партнерства расширенных возможностей НАТО – Enhanced Opportunity Partnership", – отметил Загороднюк. 
      • Литовцам украинцы "презентовали планы по реформе военного образования и сержантского состава". Литва также поддержала стремление Украины к расширенному партнерству с НАТО.
      • С Латвией обсудили перспективы сотрудничества между военными ведомствами обеих стран. 

      Загороднюк опубликовал несколько фото с двусторонних встреч:

       

       

      Министр также рассказал о встрече в формате QUINT, "куда входят наши самые активные партнеры от НАТО – США, Великобритания, Канада, Польша и Литва". 

      Мы предложили коллегам конкретные инициативы, которые сделают наши совместные действия более практичными и скоординированными. Украинская сторона подтвердила готовность стать участником Партнерства расширенных возможностей НАТО,
      – подытожил Загороднюк. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Латвия Литва Новости Турции Новости Польши Великобритания Міністерство оборони України Андрей Загороднюк НАТО Новости Украины
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