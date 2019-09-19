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      Загороднюк разговаривал с главой Пентагона: что известно

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      Глава Пентагона рассказал о продуктивной беседе с Загороднюком
      Глава Пентагона рассказал о продуктивной беседе с Загороднюком / Коллаж 24 канала

      Министр обороны Андрей Загороднюк разговаривал по телефону с главой Пентагона Марком Эспером. Диалог между политиками был достаточно продуктивным.

      О разговоре с украинским министром сам Эспер написал на своей твиттер-странице.

      Это интересно: Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом

      Во время нее глава Пентагона уверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

      Его видение министерства обороны и приверженность к реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией, вселяет оптимизм,
      – считает Эспер

      Отметим, Верховная Рада Украины назначила Андрея Загороднюка на должность министра обороны в конце августа.

      Приближается встреча Зеленского с Трампом?

      Да. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 до 26 сентября. Однако точную дату еще не определили.

      Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом сразу после своей инаугурации. Впоследствии аналогичное заявление сделал и хозяин Белого дома, Трамп официальному Киеву отправил приглашение.

      Президенты могли встретиться уже в сентябре в Варшаве. Сюда обоих пригласили на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Правда, перед событием стало известно, что Трампа не будет, поскольку именно в это время к США приближался ураган "Дориан".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Пентагон Новости США Андрей Загороднюк Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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