Загороднюк разговаривал с главой Пентагона: что известно

Министр обороны Андрей Загороднюк разговаривал по телефону с главой Пентагона Марком Эспером. Диалог между политиками был достаточно продуктивным.

О разговоре с украинским министром сам Эспер написал на своей твиттер-странице.

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Во время нее глава Пентагона уверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Его видение министерства обороны и приверженность к реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией, вселяет оптимизм,

– считает Эспер

Отметим, Верховная Рада Украины назначила Андрея Загороднюка на должность министра обороны в конце августа.

Had a productive call with Ukrainian Defense Minister Zahorodnyuk. I am optimistic about his vision for MoD and commitment to defense and anti-corruption reforms. I expressed unwavering U.S. support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 18, 2019

Приближается встреча Зеленского с Трампом?

Да. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 до 26 сентября. Однако точную дату еще не определили.

Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом сразу после своей инаугурации. Впоследствии аналогичное заявление сделал и хозяин Белого дома, Трамп официальному Киеву отправил приглашение.

Президенты могли встретиться уже в сентябре в Варшаве. Сюда обоих пригласили на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Правда, перед событием стало известно, что Трампа не будет, поскольку именно в это время к США приближался ураган "Дориан".