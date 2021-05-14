На вірменсько-азербайджанському кордоні загострилась ситуація. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

Прем'єр попросив у Путіна військової допомоги. Про це він сказав під час позачергового засідання щодо ситуації на кордоні.

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За його словами, вчора, 13 травня, відбулась домовленість, що війська Азербайджану повинні покинути територію Вірменії. Але таку угоду виконали частково.

Оскільки домовленість не виконана повністю, сьогодні (14 травня – 24 канал) я звернувся до президента Росії згідно з Договором про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року і Договором про вірмено-російські угруповання військ, щоб він надав військову допомогу Вірменії,

– сказав Пашинян.

Він також відзначив, що президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність посприяти міжнародним зусиллям щодо розв'язання ситуації, що склалася після введення військових сил Азербайджану на вірменську територію.

"Він (Макрон – 24 канал) заявив, що розглядає можливість внесення питання до порядку Ради безпеки Організації Об'єднаних націй. Він сказав також, що на основі мандата ООН, за необхідності, Франція готова посприяти міжнародним зусиллям щодо розв'язання ситуації", – сказав прем'єр.

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Ситуація на кордоні Азербайджану і Вірменії: коротко