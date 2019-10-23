Загрязненность воздуха в Киеве превысила показатели Пекина

Состояние воздуха на проспекте Науки в Киеве оцениваются в 175 единиц, что на 15 отметок превышает показатели Пекина.

По данным приложения AirVisual, такое явление является опасным для здоровья людей.

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Кроме проспекта Науки от ужасного воздуха страдают бульвар Перова, где состояние воздуха оценивают в 145 единиц, и массив Радужный – 122 единицы.

Норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц.

В каких странах самый загрязненный воздух

Самый грязный воздух на планете был зафиксирован в Бангладеше, Пакистане и Индии. Также в пятерку вошли Афганистан и Бахрейн. За ними следуют Монголия, Кувейт, Непал, ОАЭ, а замыкает десятку Нигерия.

Украина оказалась почти в середине рейтинга и занимает 47 место.

Загрязненность воздуха в разных странах мира / инфографика 24 канала