В ГСЧС предупредили о концентрации вредных примесей в воздухе 19 июля в Киеве. Загрязнению воздуха будут способствовать и погодные условия.

Погодные условия 18 июля способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. Об этом свидетельствуют результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, сообщает пресс-центр ГСЧС.

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В Киеве наблюдаются незначительные превышения норм диоксида серы и диоксида углерода в воздухе над городом.

По данным постов наблюдения ЦГО имени Бориса Срезневского, характер погоды 18 июля будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха,

– говорится в сообщении.

Ранее в КГГА заявляли, что воздух в Киеве на 90% загрязняют автомобили.

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Смог в Киеве: главное

Жители Киева страдают от смога осенью и весной. Основными причинами называли погодные условия, пожары и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями соседних районов.

Весной ситуацию с качеством воздуха в Киеве ухудшали масштабные пожары на Житомирщине и в Чернобыльской зоне.

17 апреля появилась информация, что воздух в Киеве – самый загрязненный в мире.



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