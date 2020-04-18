Загрязненный воздух в Киеве: почему ситуация ухудшается ночью

В Киеве под вечер 17 апреля снова возник смог, а воздух в столице вторую ночь подряд стал самым загрязненным в мире. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, почему ситуация с грязным воздухом в столице ощутимо ухудшается ночью.

В эфире одного из украинских телеканалов Кличко призвал горожан закрывать окна в собственные дома.

Важно В 6 раз выше нормы: в Киеве снова грязный воздух в мире

Насколько быстро мы можем это преодолеть? Прогнозируют, что уже через день изменится направление ветра. Я надеюсь, что наши пожарные смогут преодолеть этот вызов, который сейчас связан с пожарами возле Киева,

– рассказал столичный мэр.

Кроме того, Кличко объяснил причины того, почему воздух в столице становится настолько грязным именно ночью. Все из-за термического ветра, который разгоняет смог в течение дня.

"Ночью движение воздушных масс не такое интенсивное, как днем. Поэтому концентрация в воздухе веществ, полученных в результате горения, становится вновь гораздо больше", – заявил Виталий Кличко.

Что известно о загрязнении воздуха в Киеве

В ночь с 16 на 17 апреля в Киеве людей призывали позакрывать окна дома и не выходить на улицы. Причина – загрязненный воздух дымом, который ветер в течение дня нанес из окрестностей, где были пожары.

Сначала появилась информация, что причиной загрязнения прежде всего являются воздушные массы, которые принесли дым из Чернобыльской зоны, где почти в течение двух недель продолжались лесные пожары.

Впрочем впоследствии в ДСНС объяснили, что прежде всего загрязненный дымом воздух было принесено восточным ветром из Житомирской области. Там в последнее время лесные пожары тоже не редкость.

К слову, в вечера 17 и 18 апреля воздуха в украинской столице было самым загрязненным в мире. Здесь сыграл еще и тот фактор, что из-за пандемии коронавируса в большинстве стран действуют карантинные ограничения и не работают крупные предприятия.



Города с самым загрязненным воздухом состоянию на 00:30 ночи на 18 Апреля / данные сайта IQAir