Захарченко может быть живой, это все похоже на спланированный сценарий: правозащитник

Боевики заявляют, что нашли виновных в убийстве своего главаря. Мол, это четверо представителей украинской диверсионной группы, которых они задержали еще вчера. Признание из них выбили – уверяет, ссылаясь на собственные источники, представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Похороны главаря "ДНР" проходили в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

"На сегодня мне известно, что трое из четырех точно мужчины. Знаю, что задержанных по делу проходит гораздо больше людей, чем 14. Это местные жители, которые жили на территории так называемой ОРДО. Из наших источников поступила информация, что на них оказывали психическое и физическое давление. Все эти дни в места лишения свободы не допускаются ни родственники, ни адвокаты, никто вообще. Все на усиленном контроле, то есть информация, практически, оттуда не выходит", – рассказал Лисянский.

По его словам, после того, как он вчера сделал некоторые заявления, контроль усилили еще больше: дополнительно что-то сказать или узнать просто нет возможности.

Конечно, я каждый час работы отчитываюсь уполномоченному ВР Украины Людмиле Леонтьевне Денисовой. Она в курсе всей ситуации. В пятницу, когда мы узнали, что людей начинают задерживать, мы сразу включились в работу,

– добавил представитель омбудсмена.

Также он добавил, что такая работа, действительно, влияет. Он напомнил, что вчера, 1 августа, людей вообще не пропускали с территории так называемой "ДНР". Однако именно после вмешательства омбудсмена, когда она подключила дипломатов, все рычаги влияния на своем уровне, они начали примерно с 14 пропускать людей.

"Сегодня КПВВ работает в штатном режиме, но нам уже известны случаи, когда мужчин не выпускают на территорию, с территории "ДНР". Не всех, но задерживают и отправляют в комендатуру. Без проблем проходят только женщины с детьми и люди преклонного возраста. Всех остальных они пропускают через дополнительные меры", – отметил Лисянский.

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По его словам, они промониторили ситуацию. Лисянский получил отчет информационно-аналитической группы, которая работает непосредственно на территории событий. Согласно отчету, настроение местных жителей говорит о том, что они верят в смерть Захарченко. Однако, по мнению представителя омбудсмена, вероятно, "это верят не они, а влияние информационных источников".

Я знаю одно, что в больницу он был доставлен живой. И о том, что все это похоже на пошаговый сплоченный сценарий, потому что очень быстро все произошло. В 17 с чем-то – взрыв, в больницу, потом они констатировали его смерть, после этого – срочное заседание правления так называемого "ДНР", потом российский МИД тоже срочно дало заявление. То есть все это похоже на хорошо спланированный отыгранный сценарий. Я придерживаюсь своего мнения: я не увидел – поэтому я не уверен,

– подчеркнул Павел Лисянский.

На вопрос, правда ли то, что жителей "сгоняли" на похороны, правозащитник ответил, что это "классика жанра".

"Люди там сейчас все очень сильно напуганы и боятся выходить на улицу. Они напуганы этими арестами. И поэтому, действительно, у них с организацией похорон Захарченко были проблемы, потому что из Кремля пришло распоряжение о том, чтобы там почти не весь Донецк вышел. Однако этого не произошло, и мы видим явное отношение жителей города и граждан Украины к этому "лидеру". Людей мало, и людей, действительно, выгоняли. Велась работа с трудовыми коллективами, с директорами шахт и тому подобное. Ситуация в городе очень напряженная и люди боятся. Поэтому, не смотря на то, что их сгоняли, они не шли", – подчеркнул Лисянский.

Напомним, оккупационная власть обвиняет в причастности к убийству Захарченко 14 человек, 4 из них – якобы признали свою вину. После гибели, на его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.