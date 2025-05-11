Свое недовольство незыблемым единством Европы Москва выразила традиционно, распространяя чушь. Так, представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Макрона, Стармера и Мерца в употреблении наркотиков во время визита в Киев, передает 24 Канал.

Смотрите также В Кремле сделали новое заявление о размещении в Украине европейских миротворцев

Очередной бред от Кремля

Российская чиновница в телеграмме опубликовала видео, на котором президент Франции, премьер-министр Великобритании и канцлер Германии сидят в поезде, а их снимают журналисты.

На этих кадрах, по словам Захаровой, Макрон спешно убирает подозрительный "белый пакетик", а Мерц держит "стеклянный предмет". Приспешница Кремля намекает, что политики употребляли наркотические вещества и забыли спрятать "улики" до прибытия медиа.

Также она, ссылаясь на слова некоего западного посла, заявила, что "употребление наркотиков для ЕС – это нормальное явление, якобы, многие главы западных государств это делают".

Макрона и Мерца якобы "поймали на горячем": смотрите видео

Чиновница российского МИД обвиняет лидеров Европы в употреблении наркотиков / Фото Захарова

Напомним, что в Укрзализныце показали, как Макрон, Стармер и Мерц добирались в столицу.