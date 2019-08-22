Захарова сконфузилась с заявлением насчет слов Зеленского: в Украине ее назвали "Маша с Уралмаша

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз отличилась. На этот раз под ее "горячую руку" попал Президент Украины Владимир Зеленский, а именно его заявление о возвращении России в состав "Большой восьмерки", в котором он упомянул украинские Крым и Донбасс.

В частности, Захарова считает, что украинскому гаранту "подсунули бессмысленный набор букв". Также она убеждает, что "готова проконсультировать" Зеленского. В то же время представительнице российского МИД не понравилось позиция украинского президента, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". А серьезным сигналом для возвращения России в "Большую восьмерку" должны стать деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе, а также освобождение политзаключенных и украинских моряков.

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На такие слова Захаровой уже отреагировали в Украине. В частности, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что "МИД России нахамило Зеленскому, и сделало это оперативно, не дожидаясь даже нескольких часов.

Их "ждем от вас сигнал" – это "ждем от вас капитуляцию". Что тут можно сказать?

– подчеркнула Геращенко.

Кроме того, комментируя готовность Захаровой проконсультировать украинского президента, украинская депутат назвала Захарову "Машей с Уралмаша".

"Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша.

И мы ждем от Путина не сигналов, а действий – освобождения заложников, возвращения Донбасса и Крыма", – подчеркнула Геращенко.

Такого же мнения относительно слов Захаровой придерживается и избранный парламентарий от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Пресс-секретарь российского МИД Захарова взялась учить Зеленского терминологии. Пусть своего шефа учит и дипломатии, и терминологии. Потому что его "Дбл, блд" уже в цитаты "великих" дипломатов вошла. А со своими мы сами разберемся. Без буйных соседей. Нехай щастить,

– лаконично заметил он.

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К слову, заявление Захаровой не обошлось без конфузов. В частности, в ее заметке заметили несколько грамматических и орфографический ошибок.

"Минские соглашения поддержала резолюция Совета Безопасности. Соотвественно (орфография и пунктуация Захаровой сохранены) Украина обязана их выполнить... Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то даже неловко: вроде, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а вышло как всегда, хотя и по-братски", – написала Захарова.



Какие ошибки сделала Захарова в заявлении по словам Зеленского

Это уже не впервые Захарова позорится из-за своих заявлений. К примеру, в прошлом году она использовала цитату, которая якобы принадлежит легендарному британскому премьеру Маргарет Тэтчер. Хотя на самом деле британка этих слов никогда не говорила, а они были взяты из книги Андрея Паршева "Почему Россия не Америка".