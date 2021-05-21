Рейчел Ріццо з Центру нової американської безпеки вважає, що не всі союзники готові до розширення НАТО. Вона також додала, популярна в Україні думка про вплив Росії на рішення членів Альянсу – помилкова.

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США надішлють допомогу Сектору Гази

Сполучені Штати в координації з ООН та іншими організаціями надішлють допомогу мешканцями Сектора Гази для сприяння відбудові регіону після обстрілів. Джо Байден наголосив, що ці зусилля будуть координуватися з палестинською адміністрацією. Але не з бойовиками ХАМАС, щоб не дозволити їм відновити арсенали зброї.

До теми США допоможуть відновити Сектор Гази і "Залізний купол" Ізраїлю

ЄС запроваджує цифровий COVID-сертифікат

Країни Європейського Союзу домовилися вже в червні запровадити цифровий COVID-сертифікат, який дозволить полегшити подорожі Європою в туристичний сезон. Документ може бути виданий в електронній чи паперовій формі.

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