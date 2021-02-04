Депутати Верховної Ради України, всупереч даним Євросоюзу обіцянкам, скасували стратегічну екологічну оцінку, націлену на з’ясування впливу на довкілля містобудівної діяльності, навіть не звертаючись до комітету з екологічних питань.

Джерело: фейсбук Тетяни Лампіки

За словами керівника ГФ "Екопатруль" та ОО ПЗУ Дніпропетровської області, членкині Громадської ради у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України Тетяни Лампіки, цей закон давав змогу зрозуміти вплив на довкілля ще на етапі планування, наміру зміни цільового призначення земельної ділянки.

"Цікава історія розгляду цього проєкту закону. На думку керівництва парламенту, містобудівна діяльність не є такою, що впливає на стан довкілля. Можливо тому, законопроєкт не надходив на розгляд до Комітету з екологічної політики. До речі, не вперше у Раді цього скликання дражливі для бізнесу природоохоронні питання чомусь!? оминають екологічний комітет", – зазначила Лампіка.

Вона наголосила, що ситуація наразі є критичною, адже закон у разі його ухвалення скасує необхідність проведення процедури стратегічної екологічної оцінки щодо Генеральної схеми планування території України.

"Таке рішення йде всупереч нашим обіцянкам дотримуватися європейських екологічних принципів у промисловій політиці. І більше – порушує Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", – попередила Лампіка.

За законопроєкт проголосувало 258 депутатів, що стало вироком для СЕО у містобудівній діяльності.

"Найгірше, що серед тих, хто підтримав скасування СЕО – дев’ять депутатів екологічного комітету: Л. Василенко – "Голос", А. Задорожний, О. Криворучкіна, І. Кривошеєв, А. Маріковський, К. Нестеренко, Ю. Овчинникова, П. Якименко, і сам голова Комітету О. Бондаренко – усі "Слуги народу". Це ті, хто найбільше піариться на екологічних питаннях, а в сесійній залі дисципліновано піднімає руку, коли треба", – обурилася керівниця "Екопатруля".

Вона наголосила, що у разі ухвалення закону, містобудівна документація на державному рівні не підлягатиме експертизі та стратегічній екологічній оцінці.