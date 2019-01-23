Захочется купить еще что-то, куплю, – гневная реакция Соловьева на информацию о вилле в Италии

Пропагандист Кремля Владимир Соловьев утверждает, что зарабатывает достаточно, чтобы иметь хорошую машину (даже несколько) и дома за рубежом. По его словам, все это является зарегистрированным в соответствии с законом, он за свое имущество платит налоги и ничего вообще не нарушал.

24 канал со ссылкой на расследование "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального сообщал, что пропагандист Кремля Владимир Соловьев приобрел себе за 1,5 миллиона евро еще одну виллу в Италии. Оба домики располагаются на берегу озера Комо в коммуне Менаджо. Также известно, что в прошлом году он себя порадовал еще и новеньким автомобилем Maybach, стоимость которого составляет около 7 миллионов гривен.

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Сам пропагандист вышеуказанное расследование назвал "анекдотом собачьим", передает The Insider.

Хочет расследовать, пусть расследует иностранную собственность, начиная от Волкова (бывший глава избирательного штаба Навального – 24 канал), заканчивая сотрудниками "Эха Москвы". Я – не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще – где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, состояние позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу "Россия" (Россия выделяет около 20 миллиардов рублей в год из средств налогоплательщиков на субсидии для холдинга ВГТРК, куда входят пропагандистские каналы "Россия 1" и "Россия 24" – 24 канал),

– отметил Соловьев.

В чем заключается скандал вокруг Волкова?Речь идет о его доме в Люксембурге. По словам бывшего главы избирательного штаба Навального, приобрел он его в ипотеку в 2010 году. Также Волков утверждает, что сейчас жилье принадлежит его бывшей жене.

Также он утверждает, что имеет гораздо больше машин, чем ту одну, которую показал Алексей Навальный. По словам так называемого "журналиста", все его автомобили являются зарегистрированными, а ездит он в основном на еще одном Mercedes, но не на Maybach.

"А вот то, что там нарушали правила водители, потому что я сам этой машиной не пользуюсь, это важно. Получат наказания, кроме штрафа. Потому что в то время, которое там указано у Навального, я как раз работаю в эфире. Тех водителей, которые используют эти машины за счет моей семьи, будут наказаны", – отметил рупор российской пропаганды.

Кроме того, он сделал несколько упреков в сторону Навального, что он якобы и на слонах катался, и постоянно находится за рубежом, и имеет охрану с машину. Поэтому, пропагандист интересуется, кто за это все платит.

"Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа – это плохо. Вы можете услышать о чем угодно, вы никогда от меня не услышите, что европейская культура – плохо. Природа, история, цивилизация. Ошибки, которые осуществляет политическое руководство разных стран – конечно. В частности, кстати, и наше. В 90-е годы – сплошные политические ошибки", – добавил Соловьев.

Что на самом деле говорил Соловьев о Европе и Западе: избранные цитаты

"Что же такое происходит? Мы вдруг заметили, что мораль на Западе и близко не имеет никакого отношения к нашим представлениям. И когда мы доброжелательно открываем руки, нам просто залезают в карман. А когда мы лезем целоваться, то нас всякий случай насилуют. А когда мы говорим: "Ребята, давайте все вместе", нам говорят: "Да, но сначала мы по одному". Мы-то думали, что они там – замечательные, честные, свободные, а выясняется, что даже и близко это не так .

"Я знаю, что надо делать! Евросоюзу надо пригласить Станислава Саламовича. Черчесов (тренер сборной России по футболу, которая прошла в 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу, который проходил в РФ – 24 канал). Им поможет. Он и их научит играть, он и из них соберет нормальную команду".

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"Хочу напомнить, что Европа известна не то, чтобы своими двойными стандартами, а скорее убежденностью в том, что у нее есть право судить. Правда, потом почему-то суд истории выносит совсем другие вердикты".

"Силы в Европе начали понимать, то, чего они придерживались как мейнстрим, больше не существует, потому что главный идеолог либерального направления, США, вдруг сказали: "А мы в это сами больше не верим. У нас новые правила! Нам не интересно!" Раньше было понятно, что есть какая-то либеральная модель, которая подразумевает права всех, отношения к мигрантам, экономические законы, политически все понятно: враг – Россия, враг – Иран, враг – Северная Корея. Потеря суверенитета, в том числе и идеологического, привела к колоссальному кризису в Европе".

Кто такой Владимир Соловьев?Родился он в 1963 году. Является российским журналистом, теле- и радиоведущим. Пропагандист Кремля. По радио, так и на ТВ работает в структуре ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", радио "Вести". Кроме Запада и Европы, постоянно критикует еще и Украину и действующую украинскую власть, иногда используя пренебрежительные выражения. Особенно активно занялся украинским вопросом после оккупации Кремлем Крыма и начала войны в Донбассе. В 2015 году взял большое интервью у президента России Владимира Путина, которое впоследствии использовали в пропагандистском документальном фильме "Президент". Также после начала российской военной операции в Сирии осенью 2015 года был единственным журналистом, которому Путин дал интервью. В России был фигурантом не одного скандала.