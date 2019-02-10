"Заходят даже в подъезды": на севере России – нашествие белых медведей, они нападают на людей

На российском архипелаге Новая Земля в Архангельской области России введен режим чрезвычайного положения из-за нашествия белых медведей. Несмотря на то, что животные занесены в "Красную книгу" в регионе размышляют об их отстреле.

Дикие животные начали заходить на территорию населенных пунктов в декабре. К примеру, вблизи поселка Белуша Губа российские чрезвычайники насчитывают примерно 52 медведя. Порой животные ведут себя агрессивно, нападая на людей и проникая в их жилища, передает Meduza.

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Более пяти животных не покидают гарнизон и буквально гоняются за людьми, заходят в подъезды жилых домов,

– рассказал глава администрации Новой Земли Жиганши Мусина.

Так, местная власть добавляет, что люди очень напуганы и боятся выходить из своих домов.

Раньше такого массового нашествия медведей на архипелаг никто не помнит.

В администрации говорят, что обычные меры безопасности на медведей не действуют, потому что они "убедились в безопасности" и "уже не реагируют на светошумовые сигналы, на попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак". Росприроднадзор пока не дал разрешения на отстрел "наиболее агрессивных особей" и направил на архипелаг оперативную группу для оценки обстановки.

Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных все же удастся прогнать без применения оружия.

Белые медведи на территории архипелага Новая Земля

Для местных жителей уже создали памятки о том, как правильно себя вести в случае встречи с белым медведем. Там сказано, что белые медведи часто заходят на территории населенных пунктов в конце осени и зимы, когда им не хватает пищи – обычно их привлекают пищевые отходы на свалках. Авторы памятки подчеркивают, что белый медведь не охотится на людей, но при случайной встрече может напасть. Применять оружие против медведей разрешено лишь в крайних случаях.

По данным исследователей, нападение белого медведя на человека – редкость. Между 1870 и 2014 годы в мире зафиксировано и подтверждено 73 случая нападений: 20 человек погибли, 63 получили травмы. 20% всех атак произошли в период между 2010-м и 2014-м годами. По мнению ученых, эти данные не позволяют утверждать, что нападений становится все больше.

Кстати, популяция белых медведей под угрозой. По данным Всемирного фонда дикой природы, сейчас в мире насчитывается от 22 до 31 тысячи особей, но уже к 2050 году численность этих животных может сократиться на 30 процентов. Главные причины: браконьерство, глобальное потепление и загрязнение природной среды в местах обитания вида. Белый медведь занесен в Международную и российскую "Красные книги".