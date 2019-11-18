Захоплені судна знову дома, або Як Кремль переграв Україну

Росія розпочала процес передачі захоплених у листопаді 2018 року українських кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". У місці передачі з українського боку перебувають судна "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір". Зауважимо, що "Гайдамака" вже почав плисти до Одеси.

Судна у листопаді 2018 року прямували з Одеси до Маріуполя – з Чорного моря в Азовське, тобто з українського чорноморського порту Одеси в український азовський порт Маріуполя. Прямували кораблі відкритими для пересування водами.

Стежте: Захоплені українські кораблі вже пливуть до Одеси: карта

Кораблі мали пройти під Керченським мостом, який збудували росіяни для транспортного сполучення анексованого ними кримського півострова із материковою Росією. Цією переправою росіяни фактично перекрили судноплавство Керченською протокою, ізолювавши українські морські порти в Азовському морі. Зараз російська сторона влаштовує обшуки суден задля так званої безпеки свого мосту. Особливо прискіпливо оглядають судна під українським прапором або ж іноземні, що прямують в українські порти, що зумовлює черги й збільшується час рейсу. Роблять це вони навмисно – вони штучно ускладнюють логістику, щоб зменшити для морських перевізників привабливість відвідувань українських портів.

Кремлю було вельми невигідне посилення українського морського угрупування в Азовському морі, адже наші військові катери могли взяти на себе супровід цивільних суден, чим зламали б Москві штучну блокаду українських азовських портів. Щоби цього не допустити, росіяни атакували наші військові судна, що прямували в Маріуполь. Атакували, закинувши чи то напад на Керченський міст, чи то незаконне вторгнення у російські територіальні води – маячня повна обидва варіанти. Мети своєї росіяни досягли й українських військових кораблів в Азовському морі так і не побільшало.

Окрім трьох суден росіяни взяли у полон їхні екіпажі – за ґратами опинилися 24 українських моряки. Їх тримали по московських СІЗО і готувалися судити за сфабрикований та незаконний перетин російського кордону. При цьому Кремль вперто ігнорував заклики міжнародних дипломатів про необхідність видачі Києву військовополонених, ігнорував Кремль вердикт Міжнародного трибуналу з морського права, який вимагав від Росії негайного звільнення полонених моряків і захоплених суден.

Варто визнати, що Москва вчинила дуже хитро й фактично переграла Україну. Адже замість того, щоби просто віддати наших співвітчизників, вона їх обміняла – полонених моряків включили у перелік вересневого обміну, що був у форматі "35 на 35". Зараз тішить лише те, що наші земляки таки повернулися додому і заради цієї надмети, варто було б напевно піти й на більші жертви, аніж звільнення з українських тюрем двох десятків росіян.

Цікаво, що і з суднами росіяни нині намагаються нас переграти, адже давно пропонували повернути, але при президентстві Порошенка ми відмовлялися їх забирати. Нагадаю, тоді Кремль хотів віддати їх хитро: "передавали на тимчасове утримання", мовляв, усі "слідчі дії з цими порушниками російського кордону" вони закінчили, тому зараз не має сенсу українські судна утримувати. Формулювання хитре й містить купу підводних каменів... Проте зараз результат для нас прийнятний – українські судна знову дома і незабаром знову будуть готові боронити морські кордони мирної України.

Дізнайтеся також: Скільки часу потрібно захопленим кораблям, щоб повернутися додому в Одесу: версія експертів