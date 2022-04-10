Связь в городе работает с перебоями, потому что Россия пытается протянуть свою – из оккупированного Крыма.

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Порядка нет, потому что отсутствуют правоохранители

Местные говорят, что они сейчас просто переходят в "серую зону" – выживает, кто как может.

Охраны правопорядка в городе нет, поскольку полиция и СБУ покинули свои посты. Даже правила дорожного движения некому контролировать.

Разграбленные магазины в Мелитополе / Фото Виктории Рощиной (RFE/RL)

В первые дни мелитопольцы пытались организовать свою терроборону – уличные патрули по противодействию мародерству, но просуществовало это недолго. "Россия завезла своих ДНРовцев", которые разогнали их", – добавляют жители.

Дефицит лекарств и разграбленные магазины

Каждое утро в аптеках бешеные очереди, а запасы не пополняются.

И сейчас начинается торговля медикаментов с рук, которые завозят из Крыма ... в телеграме создали чат по обмену лекарствами. Идет нарастание инфарктов, инсультов, потому что люди лишены терапии,

– рассказывают местные медики.

В городе закрыли все сети продуктовых магазинов, магазины электроники разбиты и ограблены. Работают рынки, небольшие лавки, наладили продажу с рук. Впрочем, цены там повышены в 3 – 4 раза.

В Мелитополе постоянные очереди в аптеки / Фото Виктории Рощиной (RFE/RL)

"В основном все из-за того, что завоз идет из Крыма", – добавляют работники рынка. Зато рыба и овощи – местные, а молочные продукты везут из ближайших населенных пунктов.

Оккупанты занимаются демонстрациями

Также в Мелитополе проблемы с горючим. Движение общественного транспорта возобновили, но проезд подорожал вдвое – с 5 до 10 гривен. Курсирует общественный транспорт до 18:00, комендантский час в городе с 20:00 ежедневно.

Мелитопольцы признаются, что с каждым днем становится все хуже, поскольку оккупационные власти не занимаются проблемами жизнедеятельности.

Они занимаются какими-то демонстрациями – снятием украинских флагов, попытками запуска школ. Псевдокартинка для своих камер, что оккупационный город якобы живет полноценной жизнью,

– рассказывают жители.

Люди становятся в очереди за "российской гуманитаркой"

Сложная ситуация в городе и с наличными. Люди получают деньги на карточку, но рассчитаться ею невозможно. "Из-за этого, когда Россия передает "гуманитарку", выстраиваются очереди. Не потому, что все за оккупантов, а потому, что у людей просто нет денег", – говорят жители.

К слову, российские войска продолжают врываться в жилища гражданского населения. Оккупанты обыскивают дома Мелитополя и допрашивают жителей. По данным Генштаба ВСУ, проверяют документы, наличие авто и запасы продуктов питания.

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