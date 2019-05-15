Захваченные РФ моряки: украинца перевели на реабилитацию через полтора месяца после операции

Одного из 24-х украинских моряков, которых незаконно удерживают в России, Василия Сороку перевели из СИЗО в больницу из-за невозможности осматривать его и лечить в следственном изоляторе.

Его госпитализировали в ту самую городскую больницу, где ему проводили операцию на руке. По словам адвоката военнопленного Сергея Бадамшина, защита неоднократно требовала в апреле дополнительного послеоперационного обследования и реабилитации Сороки.

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"Следствие пообещало после праздников организовать обследование. Слово свое сдержали. Ждем результаты обследования", – отметил правозащитник.

Он выразил надежду, что процесс лечения пройдет без осложнений, и призвал Россию наконец отпустить моряков домой: "Их там ждут!"

Василия Сороку ранили во время захвата Россией украинских суден и военнослужащих в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. До февраля он находился в медчасти СИЗО "Матросская тишина". В марте он перенес операцию на руке. По оценкам медиков, чтобы рука военного могла нормально функционировать, ему понадобится от полугода до года реабилитации.

10-11 мая в Гамбурге состоялись открытые слушания Международного трибунала по морскому праву по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных Россией. На заседание приехала делегация от Украины, которую возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. А вот Россия от участия отказалась. Зеркаль пояснила, что переживать по этому поводу не стоит, ведь присутствие или отсутствие России во время слушаний не влияет на легитимность решения трибунала.

Требования Украины к России:

– немедленно освободить суда и вернуть их Украине;

– закрыть уголовные производства против 24 задержанных украинских моряков и не возбуждать новые дела;

– отпустить незаконно удерживаемых украинских военных и позволить им вернуться в Украину.

Решение по делу Международный трибунал по морскому праву огласит 25 мая.