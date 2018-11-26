Захваченные Россией украинские корабли доставили в Керчь: появились первые фото и видео

Украинские катера и буксир, которые российские пограничники захватили в Керченском проливе 25 ноября, доставили в порт Керчи оккупированного Крыма.

Соответствующие фото и видео публикуют российские СМИ.

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Сейчас захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" стоят в Керчи, в районе Генмола. Они добрались к оккупированному полуострову своим ходом в сопровождении российских пограничников.

Артиллерийский катер "Бердянск" получил повреждения во время захвата. Рейдовый буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем. Катер "Никополь" дошел до Керчи самостоятельно под российским конвоем.



Украинские суда доставили в оккупированную Керчь​



Захваченные РФ украинские корабли в оккупированной Керчи



Украинские суда, которые захватила РФ в Азовском море, доставили в порт Керчи

Захваченные Россией украинские корабли прибыли в порт Керчи

Захваченные украинские корабли в оккупированной Керчи: видео

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порта в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблях. В результате нападения российских кораблей на украинские катера и буксир в Азовском море, шестеро военных были ранены, а всего около двадцати моряков, было захвачено.