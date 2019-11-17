Захваченные украинские корабли еще в Керчи: Бутусов рассказал, что известно на этот момент

Захваченные Россией катера вернутся в Украину в ближайшие дни, однако не в ночь на 17 ноября. Сейчас оккупированную Керчь они еще не покинули.

Украинские буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир" прошли мыс Тарханкут и продолжают движение в сторону оккупированной Керчи, об этом написал на своей странице в фейсбук Юрий Бутусов.

Российские СМИ сообщили, что с украинских катеров забрали боеприпасы и личное оружие экипажа, а также всю наличную документацию. Кроме того, неизвестно, вернут ли американские радиостанции "Харрис", которыми были оборудованы катера. Это наиболее секретная часть оборудования.

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