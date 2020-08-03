Сейчас Сухроба Каримова, который днем 3 августа захватил отделение банка в Киеве и угрожал его взорвать, допрашивает СБУ. Уже вскоре суд изберет ему меру пресечения. Правоохранители выражают надежду: мужчину накажут по всей строгости закона.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Сейчас гражданин Узбекистана, который имитировал террористический акт, находится в СБУ. Он задержан. С ним проводятся следственные действия. Впереди – избрание меры пресечения судом,

– отметил он.

По словам Геращенко, скорее всего, Каримову выберут безальтернативное содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Далее он будет отвечать по всей строгости закона,

– уточнил он.

Заметим, что ранее в СБУ сообщалось, что против злоумышленника открыли уголовное производство по статье "Терроризм". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также заместитель главы МВД прокомментировал ряд фейковых сообщений о минировании, поступивших в полицию 3 августа.

Что он о них сказал:

Он отметил, что связи между другими звонками о заминировании, которые не подтвердились, и Сухробом Каримовым нет.

Впрочем, по статистике, "после каждого заявления о том или ином теракте психически ненормальные люди тоже хотят совершить "подвиг".

"Они начинают звонить и говорить, что то и то заминировано. Как правило, судьи дают таким лицам условные сроки, считая, что это не очень большое преступление. А я считаю, что они должны сидеть в тюрьме", – заявил Геращенко.

Что известно о захвате банка в Киеве: коротко