Захват банка в Киеве: какое наказание грозит террористу Каримову
Сейчас Сухроба Каримова, который днем 3 августа захватил отделение банка в Киеве и угрожал его взорвать, допрашивает СБУ. Уже вскоре суд изберет ему меру пресечения. Правоохранители выражают надежду: мужчину накажут по всей строгости закона.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
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Сейчас гражданин Узбекистана, который имитировал террористический акт, находится в СБУ. Он задержан. С ним проводятся следственные действия. Впереди – избрание меры пресечения судом,
– отметил он.
По словам Геращенко, скорее всего, Каримову выберут безальтернативное содержание под стражей сроком на 2 месяца.
Далее он будет отвечать по всей строгости закона,
– уточнил он.
Заметим, что ранее в СБУ сообщалось, что против злоумышленника открыли уголовное производство по статье "Терроризм". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Также заместитель главы МВД прокомментировал ряд фейковых сообщений о минировании, поступивших в полицию 3 августа.
Что он о них сказал:
- Он отметил, что связи между другими звонками о заминировании, которые не подтвердились, и Сухробом Каримовым нет.
- Впрочем, по статистике, "после каждого заявления о том или ином теракте психически ненормальные люди тоже хотят совершить "подвиг".
"Они начинают звонить и говорить, что то и то заминировано. Как правило, судьи дают таким лицам условные сроки, считая, что это не очень большое преступление. А я считаю, что они должны сидеть в тюрьме", – заявил Геращенко.
Что известно о захвате банка в Киеве: коротко
- Инцидент произошел днем 3 августа в помещении "Универсал банка", который расположен в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.
- Туда пришел мужчина, который угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям позволил выйти. Добровольно с ним осталась руководитель банка.
- Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. У него был оформлен вид на жительство в Украине.
- Требованием злоумышленника была встреча со СМИ.
- После встречи с журналистами начались и политические требования. К примеру, он требовал "убить" российского президента Владимира Путина.
- Правоохранители взять штурмом помещение банка, освободили заложницу и захватили террориста.