Мужчина, который захватил банк в Киеве и угрожает его взорвать, является гражданином Узбекистана. Правоохранители изучают его личность.

По предварительной информации лицом, которое угрожает террористическим актом, является гражданин Узбекистана, сообщил в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Террористом оказался 32-летний Каримов Сухроб Рахманович.

Судя по его социальным сетям – это психически неуравновешенное лицо,

– написал Геращенко.

По его словам, неизвестно насколько серьезны намерения злоумышленника и настоящая ли у него взрывчатка. Правоохранители выбрали стратегию переговоров. На месте создали оперативный штаб СБУ и полиции.

В действие ввели план специальной операции "Бумеранг".

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