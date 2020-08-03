Захват банка в Киеве: террористом оказался гражданин Узбекистана – фото
Мужчина, который захватил банк в Киеве и угрожает его взорвать, является гражданином Узбекистана. Правоохранители изучают его личность.
По предварительной информации лицом, которое угрожает террористическим актом, является гражданин Узбекистана, сообщил в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Террористом оказался 32-летний Каримов Сухроб Рахманович.
Судя по его социальным сетям – это психически неуравновешенное лицо,
– написал Геращенко.
По его словам, неизвестно насколько серьезны намерения злоумышленника и настоящая ли у него взрывчатка. Правоохранители выбрали стратегию переговоров. На месте создали оперативный штаб СБУ и полиции.
В действие ввели план специальной операции "Бумеранг".
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Захват банка в Киеве: что известно
- Примерно в 12 часов 3 августа в помещение "Универсал банка" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве пришел мужчина. Он заявил, что в сумке у него взрывчатка.
- Злоумышленник приказал вызвать полицию.
- Он требует выхода в прямой эфир на украинском телевидении.
- Сотрудники банка покинули помещение, в заложниках осталась руководитель отделения.