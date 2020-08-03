Мужчина , который захватил помещение "Универсал банка" в Киеве, требует выхода в прямой эфир на украинском телевидении. Сейчас с террористом ведут переговоры.

Правоохранители знают, кто захватил банк

По предварительной информации, мужчине 32 года и правоохранители знают, кто это. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Интерфакс-Украина.

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Со злоумышленником ведут переговоры, мы просим его сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили СМИ, чтобы он дал интервью. Похоже ситуация развивается по луцкому сценарию,

– отметил Геращенко.

Как сообщает "Киев Оперативный" в телеграмме, через полицейское заграждение пропустили представителей нескольких телеканалов.

Что известно о захвате банка в Киеве