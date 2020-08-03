Захват банка в Киеве: чего требует столичный террорист
Мужчина , который захватил помещение "Универсал банка" в Киеве, требует выхода в прямой эфир на украинском телевидении. Сейчас с террористом ведут переговоры.
Правоохранители знают, кто захватил банк
По предварительной информации, мужчине 32 года и правоохранители знают, кто это. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Интерфакс-Украина.
Детально В Киеве террорист пришел в банк, предположительно, со взрывчаткой: полиция начала спецоперацию
Со злоумышленником ведут переговоры, мы просим его сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили СМИ, чтобы он дал интервью. Похоже ситуация развивается по луцкому сценарию,
– отметил Геращенко.
Как сообщает "Киев Оперативный" в телеграмме, через полицейское заграждение пропустили представителей нескольких телеканалов.
Что известно о захвате банка в Киеве
- Около 12 часов 3 августа в помещение "Универсал банка", что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, пришел мужчина, который заявил, что в его сумке находится взрывчатка.
- Злоумышленник сам приказал вызвать полицию.
- Сотрудники банка покинули помещение, в заложниках осталась руководитель отделения.
- Полиция ввела в действие специальную операцию "Гром".