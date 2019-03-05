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      Захват Кремлем украинских моряков на Азове: на что делает ставку Украина и почему это важно

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      Пленные украинские моряки
      Пленные украинские моряки / AP

      В Министерстве юстиции утверждают, что решение Европейского суда по правам человека по пленным украинским морякам очень важно, поскольку этот суд в рамках международных процедур единственный, кто компетентен заниматься такими вопросами. К примеру, можно вспомнить его решение о Турции и Кипре, по которому первая, несмотря на свое могущество, платит деньги.

      Как отметил заместитель министра юстиции Иван Лещина в комментарии "Цензор.НЕТ", в рамках собственно международных процедур Европейский суд единственный, кто имеет хоть какую-то юрисдикцию заниматься вопросами, подобными ситуации с захватом украинских моряков.

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      "Это непосредственно не его тема, он не имеет задачу защищать Женевскую конвенцию. К тому же конвенция не предусматривает прямой возможности обращаться к любым судам. Но мы нашли путь, как поставить вопрос о ситуации с нашими моряками перед Европейским судом", – отметил чиновник.

      Заместитель министра считает, что рано или поздно Украина все же получит решение от ЕСПЧ.

      Нет какого-то надсуда, который бы решил все вопросы. И нет надполиции, которая заставила бы выполнять решение такого суда. Есть определенные элементы в виде Совбеза ООН, в котором Россия имеет постоянное представительство и право вето. Европейский суд по правам человека может действовать в пределах своей компетенции. Решение ЕСПЧ имеет вес именно в том, что если оно есть, то любое решение проблемы возможно только в рамках выполнения этого решения. Россия не может сказать: давайте забудем об этом решении и будем делать, как нам нравится,
      – подчеркивает чиновник.

      В качестве примера он приводит конфликт между Турцией и Кипром. По его словам, хотя официальный Стамбул мощный, но они признали решение ЕСПЧ и платят деньги. И вообще мирное урегулирование, которое хоть и медленно, но все же там происходит, также благодаря соответствующему решению суда.

      "Поэтому для нас очень важным является решение Европейского суда по ситуации с нашими моряками, но это не панацея. Не нужно ожидать, что его завтра примут – и их сразу освободят. Не завтра и не сразу", – добавил Лещина

      Украина по захвату украинских моряков подала иск против России в Европейский суд по правам человека 7 января.

      "Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков во время незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечение к уголовной ответственности", – объяснял тогда такой шаг Иван Лещина.

      Как украинские моряки попали в русский плен?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. В итоге Кремль захватил 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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