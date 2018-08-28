Захват офиса в центре Киева: полиция задержала 18 человек и открыла уголовное производство

По факту инцидента в центре Киева на Воздвиженке полиция открыла уголовное производство и задержала 18 человек со спецсредствами.

Ранее 24 канал сообщал о том, что в центре Киева неизвестные со спецсредствами ворвались в помещение адвокатского офиса. Они применяли болгарку, слезоточивый газ, чтобы попасть в помещение. Также очевидцы слышали звуки взрывов.

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Пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители задержали 18 человек по факту инцидента.

Информация о конфликте поступила в дежурную часть около 17 часов: звонивший сообщил, что неизвестные лица не пускают в помещение собственников. На адрес направили наряды патрульных, следственно-оперативная группа Подольского управления полиции и работников спецподразделения,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители обнаружили на месте 18 человек в темной одежде, которые имели при себе средства защиты. Всех доставили в управление полиции для дачи объяснений.

По предварительной информации, конфликт возник между двумя субъектами по поводу права собственности на здание. Полицейские сейчас изучают документы, предоставленные обеими сторонами конфликта. К счастью, во время штурма и столкновений в помещении офиса никто не пострадал.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".