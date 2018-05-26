Захват почты в Харькове: подозреваемого оставили под стражей

Подозреваемому в захвате заложников в здании "Укрпочты" в Харькове Владимиру Безуху продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию прокуратуры Харьковской области.

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Суд продлил ему меру пресечения на 2 месяца,

– сообщили в прокуратуре.

По данным источника, во время заседания суда подозреваемый жаловался на состояние здоровья, однако медики, которые приехали на вызов, "зафиксировали хорошее физическое состояние".

19 июня состоится следующее заседание суда, на котором должны огласить обвинительный акт.

Напомним, 30 декабря в одном из отделений "Укрпочты" злоумышленник забаррикадировался и взял в плен 9 человек. В ходе переговоров с психологами и правоохранителями мужчина освободил 2 детей и 3 женщин. Остальные более 5 часов провели в качестве заложников. Когда КОРД уже готовился к штурму, пленники взяли дело в свои руки и сами напали на обидчика.

Нападавшим оказался 40-летний местный житель с неординарной жизненной историей. Мужчина пробовал свои силы и на "Битве экстрасенсов", и даже баллотировался в мэры в 2006 году. Сейчас Владимир Безух в СИЗО. Суд на время досудебного расследования на 60 суток отправил его под стражу без права залога.