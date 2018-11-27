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      Захват украинских кораблей Россией: журналист дополнил список пленных моряков

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      Захват украинских кораблей Россией
      Захват украинских кораблей Россией

      Журналист Антон Наумлюк обнародовал имена 24 украинских моряков, задержанных Россией в Азовском море. Ранее было известно лишь 18 из них.

      Журналист опубликовал список имен, которые фигурируют в материалах следствия.

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      Из них ранее не были обнародованы имена шести человек: Будзило Ю.А., Шевченко А.А., Варимез В.К., Чулиба С.Р., Сорока В.В., Драч А.Л.

      Читайте также: Как будут "судить" захваченных украинских моряков: известны детали

      Перечень пленных, ранее обнародовали в СМИ:

      Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск"

      Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.)

      Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.р.)

      Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.)

      Матрос Андрей Эйдер (1999 г.р.)

      Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)

      Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)

      Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь"

      Командир – старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.)

      Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)

      Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)

      Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)

      Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)

      Старший матрос Андрей Опрыско (1971 г.р.)

      Рейдовый буксир "Яна Капу"

      Командир – старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.)

      Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)

      Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)

      Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)

      Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)

      Капитан 3 ранга Владимир Лесной (1984 г.р.)

      Сейчас в оккупированном Крыму продолжается судилище над пленным украинским военными. Так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе уже арестовал на два месяца одного из задержанных Россией украинских моряков в Азовском море. Впоследствии появилась информация о новых арестах. Заметим, что воинов Военно–Морских Сил "судят" по российскому законодательству.

      Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атака в Азовском море на корабле ВМС Россия захватила 23 украинских моряка. Сейчас известны имена 18 из них. Также в РФ утверждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

      Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что в целом было трое раненых, и они находятся в больнице. Что касается остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлили с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта у Керченского пролива на украинском кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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